Vognmandfirma i kikkerten for ulovligheder - 5 anholdt

Tirsdag 8. oktober 2019 kl. 20:29Ved en større politiaktion i dag koordineret mellem en række politikredse er et af de store og kendte vognmandfirmaer i den sydjyske grænseby Padborg blevet ransaget, 4 lastbiler beslaglagt og 5 personer anholdt. De anholdte var 4 chauffører, hvoraf de 2 senere igen er løsladt, samt en ansat på firmaets kontor.Politiet er nu ifærd med at gennemgå beslaglagte dokumenter for at tage stilling til, om der skal ske fremstilling af de 3 stadig anholdte i grundlovforhør.Politiaktionen fandt sted i det 100 år gamle vognmandfirma H.P. Therkelsen A/S, som har 290 ansatte.