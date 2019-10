Person kørt ned af tog og dræbt

Tirsdag 8. oktober 2019 kl. 12:05Det er næsten dagligt i øjeblikket, at selvmord-tragedier udspiller sig foran tog. Sidst på formiddagen et nyt tilfælde i Søften ved Århus. En endnu ikke identificeret person er kørt ned og dræbt af et tog. Al tog-trafik mod det nordlige Jylland er indstillet, og DSB er i færd med at indsætte busser.I går eftermiddag udspillede sig en tilsvarende tragedie ved nordsjællandske Birkerød station.