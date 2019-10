Det ser sort ud for B&O - sparker direktør på porten og skaffer ny

Tirsdag 8. oktober 2019 kl. 10:45For ikke ret mange år siden var Bang & Olufsen (B&O) en af stolthederne indenfor både dansk design og virksomheddrift. I dag er situationen en helt anden. Designet er stadig i top, men om B&O har en fremtid som virksomhed kan der næres begrundet tvivl om. Det ser meget sort ud. Omsætningen styrtdykker og underskuddet tærer på virksomhedens kræfter. I dag har man så igen sparket en direktør på porten og fundet en ny. Henrik Clausen, der tiltrådte i sommeren 2016, er med omgående virkning erstattet af den jævnaldrende Kristian Teär (55 år), som er hentet fra Schweiz. "Med den rigtige profil til at tage Bang & Olufsen videre fra, hvor vi er i dag. Med erfaring fra ledende internationale forbrugerelektronik firmaer, solid operationel baggrund, og en stærk og inspirerende leder", lyder det fra bestyrelseformanden.Netop heri ligger et yderligere faresignal, som bliver komplet med denne samtidige udtalelse fra den nye direktør:"Jeg har fulgt Bang & Olufsen i mange år og har altid haft stor passion for selskabet og dets produkter. Faktisk ejer jeg selv flere af de ikoniske produkter. Det er et unikt luksus- og livstilbrand, som har en særlig arv. Jeg ser meget frem til at indgå i organisationen og samarbejde med teamet og bestyrelsen om at udnytte Bang & Olufsens potentiale.”Fine ord. Det er imidlertid meget mere enkelt. B&O har brug for gammelkendt købmandskab og produkter til priser, som kunderne vil betale.