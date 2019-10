Ansatte bliver små i verdens næststørste virksomhed

Mandag 7. oktober 2019 kl. 20:31Det er ikke detaljeret beskrevet, men verdens næststørste virksomhed - amerikanske General Electric indefryser pensionfordele for (udvalgte) 20.000 ansatte for at styrke sin økonomi. De ansatte bliver små i denne kæmpe virksomhed, og de har nok ikke alternativer til blot at acceptere.En ny direktør (tiltrådt sidste år) skal bevise sit værd. Det koster blandt de ansatte. Sådan er det helt traditionelt. General Electric har interesser indenfor et utal af brancher og har hundredtusindvis af ansatte.