Tragedie! - motorcyklist dræbt i kollision med pumpestation

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 7. oktober 2019 kl. 15:20Endnu en motorcyklist har mistet livet. Til middag blev en 45-årig mand dræbt, da han i et naturområde 10 km fra østfynske Nyborg kolliderede med en pumpestation (spildevand). Han blev bragt til universitetsygehuset i Odense, hvor lægerne imidlertid måtte opgive at redde hans liv.Manden mistede herredømmet over motorcyklen og ramte pumpestationen med stor kraft. 1½ time senere blev han erklæret død.