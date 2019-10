Bank vil fyre 10.000 ansatte

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 7. oktober 2019 kl. 12:23Den engelske HSBC Bank, der er en af verdens største, vil nedbringe sine omkostninger ved at fyre i første omgang 10.000 ansatte. Banken med hovedsæde i London og Birmingham ventes at beskrive aktionen nærmere i forbindelse med en forestående regnskab aflæggelse.Bankens nuværende topchef Noel Quinn beskriver "mulighederne i en foranderlig verden" på www.hsbc.com - hvor der også findes regnskab og omfattende info om den over 150 år gamle bank med 40 millioner kunder og filialer i 80 lande.