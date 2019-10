Brutalt dobbeltmord - par fundet døde i øresundbyen Malmø

Søndag 6. oktober 2019 kl. 22:27Endnu er der ikke noget gennembrud i efterforskningen af et brutalt dobbeltmord, som sandsynligvis er sket ved middagtid i den svenske øresundby Malmø. Et ældre par blev midt på eftermiddagen fundet døde i et flerfamiliehus. Trods intensiv søgen siden har man ikke spor af gerningmanden.Politiet sætter lige nu liden til, at nogen har gjort observationer i dag omkring det ældre pars bolig. Set nogen eller hørt noget.