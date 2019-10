Det tegner til et engelsk EU-farvel 31. oktober - opbakning til PM forøges

Søndag 6. oktober 2019 kl. 21:10Den engelske premierminister (PM) Boris Johnson får stadig mere opbakning til sit/landets nye udspil til en aftale om et farvel til EU med udgangen af denne måned. Han har sat hårdt imod hårdt - enten indgås en ny aftale eller også bliver der ingen aftale. Vel at mærke en aftale på Englands præmisser især omkring grænsen til Irland. Den tiltagende opbakning kommer fra PMs egne partifæller, der tidligere var imod, fra Irland og fra EU-landet Letland. Forhandlerne i EU udtrykker sig også positivt, og nu sætter man så turbo på for at få strikket en aftale sammen. Den skal godkendes af de øvrige EU-lande 17.-18. oktober, samtidigt i det engelske parlament - og så er det ud...Seneste udtalelse fra Boris Johnson lyder: Hvis EU har viljen, kan vi indgå en aftale. Hvis EU griber vores udspil. Der bliver ikke ændret i vores udspil, og der bliver ingen ny udsættelse af Englands farvel til EU.Forhandlerne fra England og EU mødes intensivt i den kommende uge.