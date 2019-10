Europa-politiker har meldt sig ud af partiet Enhedslisten

Søndag 6. oktober 2019 kl. 20:39Medlem af Europa-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU i perioden 2014-2019 - Rina Ronja Kari (34 år) har meldt sig ud af partiet Enhedslisten. Hun mistede sit mandat i parlamentet ved forårets valg. Hun begrunder ikke sin udmeldelse af partiet i forbindelse med oplysningen herom i dag.Enhedslisten opstillede for første gang ved valget i år og fik 1 mandat - Nikolaj Villumsen, som fik 50.567 stemmer. Rina Ronja Kari fik som spidskandidat for Folkebevægelsen mod EU 45.824 stemmer, men opnåede altså ikke valg.