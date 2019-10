Fly med Gøteborg som mål nødlandede kort efter start

Søndag 6. oktober 2019 kl. 18:31Et Dassault Falcon 7X business jet fly måtte sent i eftermiddag nødlande i den sydjyske Sønderborg Lufthavn. Flyet havde svenske Gøteborg som mål, men tekniske problemer umiddelbart efter starten fik piloterne til at returnere til afganglufthavnen. Angiveligt var der brand i en motor.Flyet havde en besætning på 3 ombord, men ingen passagerer. Det er beregnet for 8 passagerer. Lufthavnen i Sønderborg har 2 af denne flytype placeret hos sig, og der kommer flere. Det kan flyve 11.000 km nonstop - det gik altså bare ikke for flyet i dag.