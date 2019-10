9 brandmænd kvæstet i kæmpe boligbrand i New York

Lørdag 5. oktober 2019 kl. 13:20Intensiv indsats af 200 brandmænd og et utal af brandbiler bekæmpede henover natten en kæmpe boligbrand i New York. At det gik heftigt for sig vidner 9 kvæstede brandmænd om. Udover dem blev ifølge aktuel info kun en enkelt person kvæstet ved branden, der tog sin begyndelse i tagetagen af det store bygningkompleks.Ingen af de 10 kvæstede befinder sig i livfare. Årsagen til ildens opståen er endnu ikke oplyst.