Folket kræver sin ret, bekæmpes af systemet med vold - 73 døde

Lørdag 5. oktober 2019 kl. 11:40Historien gentager sig over hele verden. Folket kræver sin ret, men bekæmpes af systemet med vold. Magthaverne sætter politi og militær ind med vold og død til følge. Som i Irak lige nu, hvor 73 er døde i denne uge - faldet under demonstrationer som følge af bl.a. politiets skud. Uacceptabelt.Dertil kommer et tusindtal kvæstede og 500 anholdte, som givet heller ikke er blevet behandlet med "fløjlshandsker".Det er det Irak, Danmark har støttet "genopbygningen" af!