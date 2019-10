Skuespiller-provo død

Fredag 4. oktober 2019 kl. 22:41Den amerikanske skuespiller Diahann Carroll er død af kræft 84 år. Et oplevelsesrigt liv for en provo i skuespilkunsten er til ende. Hun satte aftryk i store film som "Claudine" og i musicals. Hendes palet af evner og formåen var omfattende. Ligesom hun havde meninger om livet og politiske forhold.Carol Diahann Johnson (som hun blev navngivet ved fødslen i New York) var uddannet på Manhattan School of Performing Arts. Hun arbejdede som natklubsanger inden sin debut på Broadway og i film i 1954. Hun døde i Los Angeles, Californien.