Katastrofalt! - fly løb tør for brændstof og styrtede

Fredag 4. oktober 2019 kl. 13:04En ny katastrofe og tragedie med et fly har udspillet sig i morgenstunden. Idet et transportfly med 8 ombord løb tør for brændstof og styrtede ned i Ukraine. Flyet var på vej fra Spanien til Tyrkiet og skulle planmæssigt tanke op i Ukraine, men nåede det altså ikke. Mindst 5 blev dræbt ved styrtet.Ulykken skete i den vestlige del af landet tæt ved den lufthavn, hvor flyet skulle tanke op.