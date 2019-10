Politiansat gik amok - 5 dræbt på politikontor i Paris

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 3. oktober 2019 kl. 17:32Et frygteligt sceneri har i dag udspillet sig i politiets hovedkvarter i den franske hovedstad Paris. Hvor en politiansat dræbte 4 kolleger med kniv, hvorefter han selv blev skudt og dræbt. Der er indtil videre kun usikre formodninger om årsagen til tragedien. Som dog menes at have sit afsæt i stridigheder på jobbet.De knivdræbte er 3 mænd og 1 kvinde. Mindst yderligere 1 kvinde blev kvæstet under den brutale aktion.