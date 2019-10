Socialrådgiver snød jobcenter - 4 millioner kr. i egen lomme

Torsdag 3. oktober 2019 kl. 17:10En 38-årig mand, der var ansat som socialrådgiver i jobcentret i Albertslund på den københavnske vestegn for nogle år siden, snød sig til 4 millioner kr. Via udspekuleret fup og falskneri, som han i dag er idømt 2 år og 9 måneders fængsel for. Han erkendte bedrageriet og accepterede dommen.Yderligere 4 personer havde mindre roller i svindlen. Om de retforfølges er endnu ikke afgjort.