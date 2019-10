Morsomt eller? - nye toiletter til metroring konkurs-ramt

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 3. oktober 2019 kl. 13:58Der vil gå i omegnen af 1 år, inden den nye københavnske metrorings passagerer kan benytte de planlagte toiletter på 6 stationer heriblandt Nørrebro. Det specielle toilet-projekt er nemlig konkurs-ramt. Fordi leverandøren er gået fallit, og der nu skal findes en anden til at overtage.Det er jo faktisk en rigtig molbo-historie, som er eksporteret til de københavnske brosten. Til at grine over, men passagererne vil nok ikke finde det morsomt, hvis de skal... Man bliver jo nødt til at finde en nød(tørft)løsning.