Forsanger i rockband død

Onsdag 2. oktober 2019 kl. 18:57Barrie Masters, forsanger i det engelske rockband "Eddie and the Hot Rods" er død 63 år. En livlang karriere på musikkens scene er slut, men sporene efter ham og hans præstationer i og med bandet består. Helt fra starten med kæmpehittet "Do Anything You Wanna Do".Bandet så dagens lys i Essex med Barrie Masters som en enestående frontfigur. Hans død begrædes, og han får mange roser med på sin "sidste rejse".