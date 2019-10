Togtrafikken helt lammet i det østjyske - ny personpåkørsel

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 2. oktober 2019 kl. 13:28Endnu en person er blevet kørt ned af et tog. Ulykken er sket mellem Vejle og Hedensted og har lammet togtrafikken helt i det østjyske område. Der foreligger heller ingen oplysninger om den dræbte person i dette sidste tilfælde, men man antager, at der var tale om et selvmord.En tilsvarende ulyksalig baggrund havde en tilsvarende ulykke i Brabrand ved Århus tidligere i dag.