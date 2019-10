Russerne lever længere - deres forbrug af alkohol halveret

Onsdag 2. oktober 2019 kl. 06:53En russisk kvinde forventes nu at leve 78 år og en mand 68 år, hvilket er en markant forbedring. Lige så bemærkelsesværdigt er det, at forøgelsen af den gennemsnitlige levetid knyttes sammen med tæt på en halvering af forbruget af alkohol siden 2003.Det er FNs sundhedorganisation WHO, der er fremkommet med den opsigtvækkende melding - om et styrtdyk i alkoholforbruget på 43%.