Kæmpe brand i lagerhaller - røgen kunne ses 20 km væk

Tirsdag 1. oktober 2019 kl. 21:52Flere store lagerhaller i Børkop mellem østjyske Vejle og Fredericia brød midt på eftermiddagen i brand, og ilden er i aften stadig langt fra slukket. Kæmpe branden udviklede så meget røg, at den kunne ses i byer 20 km derfra. Det tog brandvæsen fra 5 stationer flere timer at få ilden under kontrol.Lagerhallerne var fyldt, men med hvad vidste man ikke. Derfor måtte brandfolkene også være særligt årvågne og varsomme især den første tid af indsatsen. Hallerne brænder i det væsentlige ned.