Mange ramt af kollapset bro - lastbil styrtet over fiskerbåde

Tirsdag 1. oktober 2019 kl. 10:29Der er endnu uklarhed omkring en ny ufattelig ulykke, en kæmpe bro i den nordlige by Yilan i ø-staten Taiwan ud for Kinas kyst er kollapset. Mange er kvæstet, og en lastbil på broen styrtede nedover nogle fiskerbåde, hvorfra besætningerne blev kastet i vandet.Øjensynligt er de 10 fra fiskerbådene reddet, mens antallet af kvæstede ved broens kollaps fortsætter med at stige og nu meldes at være 20.