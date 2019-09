Folketinget åbner - og lovmøllen sættes igang igen

Mandag 30. september 2019 kl. 21:38Der tælles ned til Folketingets åbning. Som sker i morgen middag. En markering af den parlamentariske del af demokratiet. Samtidig burde alarmklokkerne begynde at kime. Fordi det også er startsignalet til, at lov- og regel- og kontrolmøllen sættes i fulde omdrejninger igen.I forvejen er Danmark overbureaukratiseret. Med tusindvis af overflødige regler. I stedet for at lave nye, skulle man afskaffe nogle af de mange regler, der de senere årtier er kommet til. Skabe mere frihed og mindre regulering og kontrol.Det er en drøm! Vent bare til i morgen, når den nye regering lancerer sit lovkatalog for det nye folketingår. Der er TV-transmission fra åbningen kl. 12.