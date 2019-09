Isenkram kæde sluger mindre kæde og 12 butikker lukkes

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 30. september 2019 kl. 20:11Den gamle Kop & Kande isenkram kæde bliver større. Den har nemlig slugt en mindre af slagsen - de 23 butikker med navnet "Værsgo", som så dagens lys for 2 år siden. 12 af disse butikker lukkes, mens de 11 indlemmes i Kop & Kande, som derefter består af 103 butikker.Værsgo butikkerne ejes af iværksætteren Niels Thorborg via 3C Retail A/S, der bliver andelshaver i Kop & Kande.