Svindel e-mails om info fra betalingkort boom'er

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 30. september 2019 kl. 17:34Antallet af henvendelser fra Dankort- og andre betalingkort brugere om mystiske e-mails er eksploderet den seneste uge, oplyser betalingfirmaet Nets Danmark A/S. Man kalder det ligefrem et boom (med 900 henvendelser), som man skal passe meget på overfor. Svindlerne forsøger at lokke kort oplysninger ud af folk.Det er øjensynligt ret professionelle, der udfolder svindel-aktiviteterne. De forsøger at få e-mails til at se ud, som om de er afsendt fra Nets.