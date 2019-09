Grund til at efterforske - dansk plastik via Tyskland hvorhen?

Søndag 29. september 2019 kl. 23:30Tyskerne har efterhånden adskillige skandaler at kæmpe med, og nu ruller nok endnu en ind på "scenen". Måske ender dansk plastik affald, som sendes til Tyskland for at genanvendes, et helt andet sted. I fjerne asiatiske lande, hvor det bl.a. brændes. Der er grund til at efterforske det, og det vil ske.TV2 har afsløret, at der er noget rivende galt. Hvilket fører til både miljøfolks og politikeres reaktion. Man er bekymrede og chokerede.