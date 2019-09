Kansler og konservative får ny fremgang - men regering?

Søndag 29. september 2019 kl. 21:48Den unge østrigske kansler Sebastian Kurz og hans konservative parti har fået ny markant fremgang ved dagens parlamentvalg. Et plus på 6 procentpoints til omkring 38% til ham og partiet. Socialdemokraterne derimod har mister 5 procentpoints og er raslet ned til 21%.Skandalen omkring Frihedpartiet har i modsætning til det forventede ført til et meget betydeligt vælgertab, fra 26% til 17%. De Grønne har vundet 8 procentpoints og står til 12%.Resultatet ser ud til at kunne skabe problemer omkring dannelse af en ny regering, idet der ikke øjnes et åbenlyst flertal af partier, der vil/kan skabe et samarbejde.