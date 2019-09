Ægtepar dræbt i meget voldsom kollision mellem 2 biler

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 29. september 2019 kl. 20:27Et ægtepar, kvinden 80 år og manden 84 år, blev i eftermiddag dræbt i en meget voldsom kollision mellem deres og en anden bil på en lokal vej ved østfynske Fåborg. I den anden bil sad en 44-årig mand ved rattet og et barn var passager. De blev begge lettere kvæstet ved den brutale ulykke, hvor bilerne blev totalt smadret.Den 44-årig mand blev efter ulykken anholdt sigtet for at have slået ægteparret ihjel (uagtsomt manddrab), idet han i sin bil kørte over i den modsatte vejbane.