Erfaren europæisk-engelsk politiker presser på for Englands farvel til EU

Søndag 29. september 2019 kl. 13:00Nigel Farage (billedet) har været medlem af Europa-Parlamentet i 20 år og ved derfor, hvad han taler om, når han plæderer for Englands farvel til EU. Den erfarne europæisk-engelske politiker presser nu på for landets såkaldte Brexit (farvel). I februar i år var han medstifter af det engelske Brexitparti, som han måneden efter blev valgt til leder af. Lige nu afslutter han og partiet en rundrejse i England for at møde folket. Sådan gør man i Brexitpartiet i stedet for at holde kongresser og store partimøder for de få medlemmer. På rejsen rundt har han proklameret, at Brexitpartiet stiller op til næste engelske parlamentvalg. Deri har den konservative premierminister (PM) Boris Johnson en ægte støtte til det engelske farvel 31. oktober.Både PM og Nigel Farage står fast på det engelske folks beslutning om at forlade EU. De modstandere, der indtil nu har haft held til at kæmpe imod folkets beslutning, har derfor ikke spor lyst til et hurtigt engelsk parlamentvalg. Folket bakker nemlig kraftigt op om såvel Boris Johnson som Nigel Farage.