Brand på hjem for 30 beboere i nat - én fundet indebrændt

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 29. september 2019 kl. 09:06En endnu ikke identificeret person indebrændte i nat på et hjem for 30 beboere i Svenstrup ved Korsør ud til Storebælt. Adskillige andre beboere må der findes ny bolig til, idet branden har medført store ødelæggelser på ejendommen, der tidligere var vandrerhjem.Ilden opstod på et værelse, hvor man også fandt den indebrændte person. Indtil videre antages den dødfundne at være beboeren.