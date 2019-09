Direktør med narko-gæld "lånte" penge i firma - den gik ikke

Lørdag 28. september 2019 kl. 18:15En 59-årig nordjysk mand skal betale 65.000 kr. tilbage til et firma, hvori han var direktør og hvorfra han "lånte" pengene for at betale narko-gæld. Derudover har han 2 måneders betinget fængsel hængende over hovedet, som bliver virksom i tilfælde af ny kriminalitet. Han accepterede dommen i retten i går.Mandens uberettigede tilegnelse af firmaets penge var underslæb. Sagen viser, hvorledes narko kan bringe alle ud på gyngende grund og føre til kriminalitet.