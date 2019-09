Østrig går til valg - forårets skandale er ikke glemt

Lørdag 28. september 2019 kl. 12:51Det bliver en spændende weekend i østrigsk politik. I morgen går landets vælgere til stemmeurnerne for at sammensætte et nyt parlament. Resultatet er helt åbent, forårets skandale med den ene part i regeringen under anklage om mulig korruption på højeste niveau er ikke glemt.Til trods herfor ser det døgnet før vælgerne stemmer ud til, at det nationalistiske FPØ endnu en gang vil få 20% af stemmerne. Korruption-sagen har åbenbart ikke påvirket vælgerne.Om den unge kansler Sebastian Kurz og hans konservative partifæller kan fastholde fremgangen ved sidste valg vil vise sig.