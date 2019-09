Ung mand svæver mellem liv og død - styrtede 12 meter fra tag

Lørdag 28. september 2019 kl. 09:32En ikke nærmere identificeret ung mand er i morgenstunden livfarligt kvæstet bragt til universitetsygehuset i Århus, efter at han styrtede 12 meter ned fra et tag i museumbyen "Den Gamle By" i den jyske hovedstad. Sammen med en kammerat kravlede han af endnu uforklarlige årsager rundt på en tagryg og faldt derfra.Der er indtil nu alene den melding, at den unge mand svæver mellem liv og død efter det dramatiske styrt.