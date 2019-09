Leder efter muligt indebrændte i gammel spillehal i grænseby

Fredag 27. september 2019 kl. 19:40En eksplosionagtig brand har i dag lagt en gammel spillehal i den sydjyske grænseby Padborg i ruiner - og det er endnu uvist, om der opholdt sig nogen indendørs og som derfor muligvis kan være indebrændt. Politiet leder endnu, men det er besværligt, fordi brandtomten, den tilbageværende del af bygningen er i fare for at styrte sammen.En lang strækning af vejen via Padborg over den lokale grænse til Tyskland har været spærret hele dagen og vil fortsat være det til engang i morgen ifølge aktuel info.