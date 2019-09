Utilfreds kunde bankede frisør i gulvet og raserede salonen

Fredag 27. september 2019 kl. 13:46En 31-årig mand, der i går indfandt sig i en frisørsalon i bydelen Brabrand i den jyske hovedstad Århus, fik ikke ordnet sit hår, men blev i stedet anholdt sigtet for vold. Efter en gevaldig westernagtig historie, der udspillede sig i salonen, som han helt raserede.Den 38-årige frisør kunne ikke klippe og ordne den yngre mands hår, og det blev han så utilfreds med, at han gav sig til at sparke til salonens indbo, så maskiner røg på gulvet. Derefter begyndte de 2 herrer at puffe til hinanden, og sluttelig kastede den 31-årige et glas efter frisøren, som blev ramt i hovedet og styrtede omkuld.Det usædvanlige besøg i frisørsalonen blev derefter til et besøg hos politiet.