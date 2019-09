Kommunaldirektør stopper efter massiv offentlig kritik

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 26. september 2019 kl. 22:39Massiv offentlig kritik af kommunaldirektør Helene Bækmark (52 år) i Fåborg-Midtfyn kommune har ført til en beslutning om, at hun med denne måneds udgang stopper efter 3½ år i chefstillingen. Der er indgået en aftale om hendes fratræden. I en kommentar roser borgmester Hans Stavnsager hendes indsats og forklarer på den kommunale website:"Der har i perioder været meget kritik af Helene Bækmark i offentligheden - en kritik, som jeg har fundet urimelig. Men disse ydre forhold har skabt så vanskelige arbejdsvilkår for kommunaldirektøren, at det er bedst for alle parter, at vores samarbejde afsluttes. Jeg ønsker ikke, at Helene Bækmark skal belastes yderligere, og jeg ønsker ikke, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal leve med en fortsat usikkerhed om vores administrative ledelse."