4 smuglere i lille ubåd anholdt på havet med 6 tons kokain

Torsdag 26. september 2019 kl. 07:42Flådeenheder fra Colombia og USA har stoppet endnu en fordækt transport af narko. 4 smuglere i en lille ubåd er blevet anholdt på havet (Stillehavet) med 6 tons kokain ombord. Den enorme last af kokain var ifølge aktuel info bestemt for det amerikanske marked.Når handelværdien af de 6 tons kokain kan beregnes til over 1,1 milliard kr. er det forklarligt, at man kan bygge en speciel ubåd, og at bagmændene og deres håndlangere løber risikoen såvel ved transporten som for anholdelse. Ubådene nærmest florerer, og kun nogle af dem går i politiets net.