Forsvundet bankchef fundet i sin have - havde begået selvmord

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 25. september 2019 kl. 20:43Eftersøgningen af den tidligere Danske Bank chef (2006-2015) Aivar Rehe (56 år) i Estland er slut. Bankchefen er fundet død i sin have i hovedstaden Tallinn. Ifølge aktuel info havde han begået selvmord. En tragisk afslutning på livet og karrieren for en mand, der var respekteret i sit hjemland.Aivar Rehe var chef for Danske Bank i Estland i den periode, hvor en stor stadig verserende hvidvask-skandale omkring banken udspillede sig.