Hjemmerøvere har slået til 4 gange efter samme model

Onsdag 25. september 2019 kl. 19:58Ældre i København har i 4 tilfælde de seneste par døgn været ofre for hjemmerøveri, som politiet antager er udført af de samme 2 mænd. Metoden var i alle tilfælde den samme. Den ene udgav sig for at være håndværker, mens den anden snuppede værdier i den besøgtes bolig.Politiet advarer nu, idet man forventer de 2 røvere vil slå til igen. Luk ikke op, hvis der ringes på døren uanmeldt og uventet. Slå i stedet straks alarm.