Næsten 5.000 biler er i fare for at bryde i brand i Danmark

Onsdag 25. september 2019 kl. 17:18Bil-giganten Ford kalder 322.000 biler i Europa heraf næsten 5.000 danske på værksted, fordi der er fare for, at de kan bryde i brand via batteriet. Det er modellerne Mondeo, Galaxy, og S-Max fra produktion årene 2014 og til i dag. Ejerne af de berørte biler i Danmark får besked fra Ford.Til bilejernes beroligelse afholdes alle omkostninger ved værksted-besøget af Ford.