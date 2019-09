Mere rejsekaos - også konkurs i Tyskland og flere følger

Onsdag 25. september 2019 kl. 10:57I kølvandet af historiens største rejse-krak i engelske Thomas Cook er der nu mere kaos i rejsebranchen. I dag er Thomas Cook selskabet i Tyskland gået konkurs, og selskabet i Polen er i store økonomiske vanskeligheder, der formentlig også kun kan føre til økonomisk død.Danske Spies, som ejermæssigt hører til konkursboet Thomas Cook, har også problemer. Man kan ikke sådan uden videre drive et datterselskab videre og ikke tage hensyn til kreditorerne i moderselskabet. Derfor havde Spies problemer i går med at få rejsekunder afsted til deres destinationer. Flere fly blev aflyst.Endnu kendes de fulde virkninger af Thomas Cook konkursen i sagens natur ikke. Men der er meget at kæmpe med forude i et bo, hvor gælden er mindst 10 milliarder kr.