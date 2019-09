Nye tider! - 25% returpant på bøger og en ugentlig kødfri dag

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 25. september 2019 kl. 10:23Verden er i hastigere forandring end nogensinde. Til det gode og det modsatte. Blandt det omfattede af nyskabelser er bogområdet. Hvor medlemskab af Klub Bog & Ide giver mulighed for at få 25% af købprisen for bogen retur (på et tilgodebevis) indenfor 3 måneder, når man køber en bestseller. Læs på www.bog-ide.dkDet sidste døgn har Bilka været i forbrugernes søgelys, fordi smørrebrød er dyrere at spise i bistroen end at tage det med hjem derfra. Sådan er det ikke med en fransk hotdog til en 10er. Varehus-kæmpen forsvarer endda smørrebrød "oplevelsen".Og så er der den aktuelle klimadebat om bl.a. regulering af, hvad vi spiser. En engelsk skole har indført en kødfri dag om ugen, hvorimod en kvindelig landmand har protesteret. Det går udover hendes levebrød. Et led i kvindens protest er at flytte datteren til en anden skole.Eksemplerne på forandring er mange - og der kommer flere!