Svindlede sig til 163.000 kr. ved "udlejning" af campingvogn

Tirsdag 24. september 2019 kl. 22:31En kvinde fra Køge-egnen er i dag blevet idømt 6 måneders betinget fængsel for at have svindlet sig til 163.000 kr. ved "udlejning" af en campingvogn. 63 gik i fælden i de første 6 måneder i år og betalte depositum for en campingvogn, de troede de lejede af kvinden. Den eksisterede bare ikke - og de betalte penge fik de aldrig tilbage.Kvinden forklarede i retten, at hun manglede penge - til at spille for!