Total engelsk magtkamp mellem alle - folkets stemme respekteres ikke...

Tirsdag 24. september 2019 kl. 20:57Det er nu 3 år og 3 måneder siden det engelske folk med markant flertal besluttede, at landet skulle forlade EU. Siden er folkets beslutning modarbejdet af stadig flere - og i dag brød den totale magtkamp mellem alle i England ud. Det skete, da landets højesteret trådte ind på den politiske arena ved at kende regeringens hjemsendelse af parlamentet i en 5 ugers periode for "unlawful" med klart formuleret politisk argumentation. Forud har parlamentet modarbejdet folkets beslutning, som den nye regering med premierminister Boris Johnson (billedet) i spidsen omsider vil gennemtvinge med udgangen af oktober med eller uden en aftale med EU. Dagens højesteret-politik har skabt det endegyldige kaos.Det er skamfuldt, at et folks stemme ikke respekteres. Idet det er folket, der besidder magten i et land - ingen andre. Politikere, dommere, bureaukrater o.s.v. er principielt folkets tjenere, men det fungerer bare ikke sådan.Hvad der kommer til at ske nu, kan kun virkeligheden vise. Fantasien rækker ikke længere.