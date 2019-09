Formand for transport-kæmpe siger farvel efter 30 år

Tirsdag 24. september 2019 kl. 17:15Manden bag transport-kæmpen DSV - Kurt Kokhauge Larsen (74 år) forlader den virksomhed, han over 30 år har bygget op. Han har meddelt, at han træder tilbage som formand for bestyrelsen. En post han blev valgt til for 11 år siden efter i mange forudgående år at have været virksomhedens direktør.Kurt K. Larsen blev leder af det dengang mindre transportfirma i 1989. I dag er DSV en global virksomhed.