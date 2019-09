Ung mand på el-skateboard dræbt i alvorligt styrt

Tirsdag 24. september 2019 kl. 14:59En 25-årig mand på ferie i Stenbjerg mellem Thyborøn og Hanstholm ved den jyske vestkyst er død. Han styrtede på et el-skateboard og blev så alvorligt kvæstet, at lægerne på universitetsygehuset i Ålborg sent i aftes måtte opgive at redde hans liv. Styrtet skete, da han løb/kørte alene i sommerferiebyen.Den unge mand var på ferie ved Vesterhavet med sin familie.