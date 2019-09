Europas største økonomi dykker - Danmarks store nabo skranter

Mandag 23. september 2019 kl. 22:53Det går ikke efter bogen med tysk økonomi. Danmarks store nabo skranter, og det er skidt for hele Europa. Tyskland er den største europæiske økonomi, og når den dykker, sker der ting og sager i andre lande. Den tyske produktion bliver således ved med at falde og er nu på laveste niveau i 10 år.Følgelig ser det ud til, at tyskerne må indstille sig på at trykke på nogle af de mulige finanspolitiske knapper. Hvis der skal højere aktivitet i det 80 millioner indbyggere store land.