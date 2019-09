Skandinavisk rejsekaos - Spies og Ving i gevaldig klemme

Mandag 23. september 2019 kl. 15:54Rejsekunderne hos bl.a. Spies og Ving i Danmark og Sverige har i dag fået afprøvet deres tålmodighed. Idet der er totalt skandinavisk rejsekaos i kølvandet af kæmpe-konkursen i det engelsk baserede rejse- og flyselskab Thomas Cook, der var moderselskab for begge de nævnte rejsefirmaer.Både Spies og Ving kæmper for at afklare situationen og finde ud af, hvorledes man skal tackle den. Indtil videre er der ingen klarmelding - og imens bliver rejsekunderne stadig mere irriterede. Både dem, der skal hjem fra en rejse, og dem, der gerne ville afsted...Rejseselskaberne opdaterer med info på deres websites - eksempelvis kan man læse på www.spies.dk og www.ving.se om det aktuelle kaos.