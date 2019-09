Person dræbt af tog

Mandag 23. september 2019 kl. 12:13En endnu ikke identificeret person er i formiddag blevet dræbt af et tog ved påkørsel på stationen i østjyske Vejle. Ulykken betød totalt stop for alle tog hele formiddagen. De er nu begyndt at køre igen, efter at politi og redning har afsluttet arbejdet på stationen.De foreløbige undersøgelser tyder på, at påkørslen var resultatet af et selvmord.