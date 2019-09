Historiens største rejsekrak 150.000 rejsende strandet i konkurs-mareridt

Mandag 23. september 2019 kl. 08:47Lang tids bekymring, forhandlinger om milliarder og titusindvis af menneskers skæbne er i dag "afklaret" med historiens største rejsekrak. Det engelsk baserede rejse- og flyselskab Thomas Cook er konkurs. 150.000 rejsende rundt i verden er pludselig aktive deltagere i et konkurs-mareridt. Strandet på deres destinationer eller på vej dertil. 22.000 ansatte har fra det ene øjeblik til det andet ikke noget arbejde. Et kæmpe oprydningarbejde går igang sideløbende med, at man må tage hånd omkring alle de strandede rejsende. Det engelske Civil Aviation Authority (CAA) har overtaget roret i fallitboet og straks gået igang med at skabe mulighed for at tusindvis af rejsende kan returnere nogenlunde planmæssigt i dag. Til de første 64 flyafgange er motorerne startet.Thomas Cook, der bl.a. også ejer danske Spies, er kollapset med en gæld på mindst 10 milliarder kr. Firmaet var økonomisk uhelbredeligt syg. Det kunne kun ende med døden.